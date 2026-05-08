Туреччина

Український гравець має проблеми з меніском на правому коліні.

Трабзонспор на своєму офіційному сайті оголосив, що захисник Арсеній Батагов переніс успішну операцію.

Артроскопічна операція з відновлення зовнішнього меніска на правому коліні пройшла у хірургічному центрі Fortius у Лондоні.

Нагадаємо, Батагов не грає з середини березня, коли отримав частковий розрив зв'язок коліна та набряк великогомілкової кістки.

У квітні футболіст повернувся до тренувань, але вирішити проблему консервативними методами не вдалося.

У нинішньому сезоні Батагов провів 30 матчів, у яких забив один гол та віддав три асисти.

За два тури до фінішу сезону Трабзонспор, у якому виступає ще один українець Олександр Зубков, набрав 66 очок та посідає третє місце, відстаючи від Фенербахче на чотири бали.