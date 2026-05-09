Команда Окана Бурука виграла Суперлігу вчетверте поспіль.
ФК Галатасарай, getty images
09 травня 2026, 22:32
Галатасарай достроково став чемпіоном турецької Суперліги сезону-2025/26, перемігши Антальяспор у матчі 33-го туру з рахунком 4:2.
Команда під керівництвом Окана Бурука гарантувала собі чемпіонський титул за тур до завершення сезону. Після 33 матчів стамбульський клуб набрав 77 очок і став недосяжним для найближчого переслідувача — Фенербахче, який має 73 бали.
У матчі проти команди з Анталії дубль оформив Віктор Осімген, ще по одному голу забили Маріо Леміна та Каан Айхан.
Для Галатасарая цей титул став четвертим поспіль і 26-м в історії клубу — це рекордний показник у турецькому футболі. Команда також повторила власне досягнення за кількістю поспіль виграних чемпіонатів. Раніше аналогічної серії клуб досягав під керівництвом легендарного тренера Фатіха Теріма у сезонах 1996/97 — 1999/2000.
Галатасарай залишається найтитулованішим клубом Туреччини. Фенербахче має 19 чемпіонських титулів, а Бешикташ — 16. Крім того, стамбульський клуб став першою командою в історії турецького футболу, яка отримала право носити п’ять зірок на емблемі — по одній за кожні п’ять перемог у чемпіонаті країни.