Турецький клуб оцінює варіанти щодо голкіпера.

Фенербахче розглядає можливість розставання з воротарем Едерсоном. 32-річний бразилець буде дискваліфікований після вилучення у грі проти Галатасарая (0:3). Додатковим фактором є його висока зарплата — близько 11 млн євро на рік, що змушує клуб переглядати фінансову політику.

Нагадаємо, раніше Фенербахче вже провів масштабні зміни в структурі клубу, звільнивши головного тренера Доменіко Тедеско, а також розставшись зі спортивним директором Девіном Озеком і координатором з футболу Челебі.

Едерсон приєднався до Фенербахче у вересні минулого року. У поточному сезоні він провів 36 матчів у всіх турнірах, пропустивши 35 голів та 13 разів зігравши “на нуль”.

Наразі “жовті канарки” посідають друге місце в Суперлізі Туреччини, маючи 67 очок. У наступному турі команда 2 травня зіграє проти Істанбула Башакшехіра.