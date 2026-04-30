Український захисник відновлюватиметься після серйозної травми коліна.

Президент Трабзонспора Ертугрул Доган повідомив про стан українського захисника Арсенія Батагова, який невдовзі перенесе операцію.

За словами функціонера, футболіст зазнав серйозної травми, через що змушений буде лягти під ніж уже наступного тижня в Лондоні:

"Батагов був нашим гравцем, на якого були дуже серйозні претензії – як з Італії, так і з Прем'єр-ліги. Він зазнав нещасного випадку – травми. Наступного тижня йому зроблять операцію в Лондоні. Що буде далі – побачимо".

Доган підкреслив, що українець привертав увагу багатьох клубів, однак травма стала серйозною перешкодою:

"На нього були дуже серйозні претензії. І ось він зазнав такої невдачі. Батагов – гравець з дуже хорошим характером… Він дуже важливий гравець і хороший хлопець".

Нагадаємо, ушкодження захисник отримав 9 березня у матчі проти Кайсеріспора — у нього діагностували травму зв’язок задньої частини правого коліна та значний набряк.

У поточному сезоні Батагов провів 30 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав три результативні передачі.

Наразі Трабзонспор, за який також виступає Олександр Зубков, посідає третє місце в турецькій Суперлізі з 65 очками. Наступний матч команда проведе 2 травня проти Гезтепе, початок — о 20:00 за київським часом.