Колишній воротар Манчестер Сіті шукає нову команду після дебютного сезону в Туреччині,

За інформацією джерел видання ESPN, бразильський голкіпер Едерсон почувається нещасливим у стамбульському Фенербахче і твердо налаштований змінити клубну прописку під час поточного літнього трансферного вікна, відігравши в Туреччині лише один сезон.

Колишній страж воріт англійського Манчестер Сіті пов'язаний контрактом із турецьким грандом до червня 2028 року. Незважаючи на довгострокову угоду, він уже розпочав пошуки нового місця роботи. Головною проблемою для потенційних покупців може стати фінансовий фактор.

У Фенербахче Едерсон отримує 12 мільйонів євро за сезон. Така висока заробітна плата здатна відлякати багатьох претендентів та суттєво звужує коло клубів, які можуть дозволити собі підписати зіркового бразильця.

Очікується, що процес переходу не буде швидким. Едерсон, якому в серпні виповниться 33 роки, має зіграти за збірну Бразилії на чемпіонаті світу. Своє остаточне рішення щодо клубного майбутнього голкіпер планує ухвалити лише після завершення виступів на Мундіалі.

Едерсон став гравцем Фенербахче минулого літа після восьми надзвичайно успішних років у складі Манчестер Сіті. У своєму дебютному сезоні за турецький клуб він: Провів 36 матчів у всіх турнірах. Зберігши власні ворота сухими у 13 поєдинках.

Нагадаємо, нещодавно була інформація, що Едерсон привернув увагу одразу двох грандів саудівської Про-ліги