Команда Ігоря Костюка вирішила пограти на нервах уболівальників та затягнула дуель без голів аж до футбольної лотереї вже в першому раунді кваліфікації Ліги Європи УЄФА.
Університатя — Динамо Київ, facebook.com/FCUCluj
16 липня 2026, 23:22
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Університатя — Динамо Київ 0:0 (2:4 — пен.) (перший матч — 0:0)
Університатя: Міхаїл — Станоєв (Чукву, 112), Крістя, Кодря, Кіпчу — Пінту (Сіміон, 112), Драмме (Кінтеш, 92) — Штефанеску (алієв, 46), Бік, Менді (Адамс, 77) — Макалу (Ністор, 92).
Динамо Київ: Нещерет — Кендзьора (Вівчаренко, 77), Біловар, Михавко, Дубінчак (Малиш, 99) — Піхальонок (Буяльський, 63), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 87) — Волошин (Шола, 87), Пономаренко, Редушко (Ярмоленко, 76).
Попередження: Драмме, Кіпчу, Пінью — Редушко, Михавко, Лонвейк