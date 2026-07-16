Ліга Європи

Динамо Київ тихо та впевнено переграло Університатю Клуж у серії пенальті

Команда Ігоря Костюка вирішила пограти на нервах уболівальників та затягнула дуель без голів аж до футбольної лотереї вже в першому раунді кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Університатя — Динамо Київ, facebook.com/FCUCluj