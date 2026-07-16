Команда Ігоря Костюка насилу пройшла румунський бар'єр на старті відбору єврокубка.
Університатя Клуж - Динамо Київ, ФК Динамо Київ
16 липня 2026, 23:45
Київське Динамо у стартовому раунді кваліфікації Ліги Європи на нервах пройшло румунську Університатю Клуж, обігравши опонента у серії післяматчевих пенальті.
Таким чином, у другому раунді відбору єврокубкового турніру команда Ігоря Костюка зіграє проти грецького ПАОКа.
Перший матч протистояння пройде на наступному тижні, у четвер, 23 липня. Матч-відповідь запланований на 30 липня.
За підсумками минулого сезону ПАОК посів третє місце в чемпіонаті Греції, відставши від АЕКа та Олімпіакоса на вісім та два очки відповідно.