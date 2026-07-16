Ліга Європи

Команда Ігоря Костюка насилу пройшла румунський бар'єр на старті відбору єврокубка.

Київське Динамо у стартовому раунді кваліфікації Ліги Європи на нервах пройшло румунську Університатю Клуж, обігравши опонента у серії післяматчевих пенальті.

Таким чином, у другому раунді відбору єврокубкового турніру команда Ігоря Костюка зіграє проти грецького ПАОКа.

Перший матч протистояння пройде на наступному тижні, у четвер, 23 липня. Матч-відповідь запланований на 30 липня.

За підсумками минулого сезону ПАОК посів третє місце в чемпіонаті Греції, відставши від АЕКа та Олімпіакоса на вісім та два очки відповідно.