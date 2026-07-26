Туреччина

Турецький клуб хоче орендувати нападника Аль-Хіляля, який прагне продовжити кар’єру в Європі.

Бешикташ активізував переговори щодо підписання Дарвіна Нуньєса. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.



За інформацією джерела, турецький клуб запропонував 4 мільйони євро за оренду 27-річного уругвайського форварда, який нині виступає за Аль-Хіляль.

Також ситуацію навколо нападника уважно відстежують Барселона та Атланта Юнайтед, які можуть долучитися до боротьби за його підписання. Минулого сезону 27-річний форвард провів 16 матчів за Аль-Хіляль, у яких забив шість голів і віддав чотири результативні передачі.