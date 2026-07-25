Туреччина

Зірковий египтянин може переїхати до Туреччини.

Колишній вінгер Ліверпуля Мохамед Салах може продовжити свою кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво Бешикташа всіма силами намагається підписати контракт із 34-річним египтянином, який перебуває у статусі вільного агента.

Раніше була інформація, що Бешикташ запропонував Салаху контракт на один рік із опцією продовження ще на один сезон. При цьому вказувалася зарплата у розмірі 12 млн євро за сезон.

Також наголошується, що до переговорів втрутився головний тренер "орлів" Вінченцо Італьяно, який особисто переконує Мохамеда перебратися до Туреччини.

Крім Бешикташа, Салаха хочуть підписати Фенербахче, Аль-Іттіхад, Наполі та Спортінг Канзас-Сіті.

Минулого сезону Салах провів 41 матч, у яких забив 12 голів та віддав десять асистів.