Украина

УЕФА выпустил экономический отчет по итогам 2018 финансового года.

Официальный сайт УЕФА опубликовал финансовый отчет, в котором среди прочего рассказал о двадцатке клубов Европы, которые остались в самом большом плюсе по итогам 2018 финансового года.

С невероятным отрывом первое место занял французский клуб Монако, который показал "профит" в 179 миллионов евро.

Финалисты последней Лиги чемпионов — Тоттенхэм и Ливерпуль - заняли места в тройке. Шестым оказался донецкий Шахтер, который заработал 42 миллиона. Примечательно наличие в рейтинге клуба Академия Пушкаша из Венгрии.

Стоит отметить, что в среднем 20-ка самых прибыльных клубов Европы заработала 52 млн евро, хотя по факту только пять из них заработали эту сумму.

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