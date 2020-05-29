Украина

Исполком УАФ утвердил стадион, на котором пройдет решающий поединок.

Состоялось заседание исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, где был рассмотрен вопрос места проведения финального матча Кубка Украины-2020/21.

Так, решающий поединок примет Тернопольский городской стадион.

Отметим, что на нем же должен был пройти и финал Кубка Украины этого года, но было принято решение перенести его во Львов.

Напомним, что полуфинал турнира этого сезона между Минаем и Динамо состоится 17 июня, а между Мариуполем и Ворсклой – 24 июня.