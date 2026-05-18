Кудрівка несподівано здолала одного з головних претендентів на друге місце в особі ЛНЗ та зберегла шанси уникнути перехідних матчів.

Черкаський клуб мав кілька хороших нагод ще до перерви, однак не реалізував свої моменти, а в другому таймі зіткнувся з організованою грою суперника. Долю зустрічі вирішив точний удар Світюхи після подачі Козака на 80-й хвилині.

Поразка ЛНЗ серйозно ускладнила боротьбу команди Віталія Пономарьова за другу сходинку УПЛ, тоді як Кудрівка несподівано повернула інтригу в боротьбі за виживання.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кудрівка — ЛНЗ у рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кудрівка — ЛНЗ 1:0

Гол: Світюха, 80

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Коллахуазо, Фарина — Кая (Нагнойний, 74), Думанюк — Козак, Сторчоус (Потімков, 85), Глущенко (Світюха, 65) — Овусу (Лєгостаєв, 74).

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Драмбаєв, Кузик — Якубу (Муравський, 63), Дідик, Пастух — Твердохліб (Танковський, 45), Ассінор (Кравчук, 63), Микитишин (Яшарі, 69).

Попередження: Світюха, Овусу — Горін