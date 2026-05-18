Полісся вдруге поспіль втратило шанс піднятись на друге місце. Команда Руслана Ротаня не змогла скористатись осічкою ЛНЗ та зіграла внічию із вмотивованою Зорею у 29 турі УПЛ.

Луганський клуб провів значно гостріший перший тайм і створив кілька хороших моментів біля воріт Бущана, однак реалізація підвела команду Віктора Скрипника. Полісся активізувалось після перерви завдяки замінам, але Гайдучик влучив у поперечину, а згодом не переграв Сапутіна.

Нічия залишила житомирян без другого місця перед останнім туром, хоча паралельно ЛНЗ сенсаційно програв Кудрівці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Полісся у рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Зоря — Полісся 0:0

Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Ескінья, Вантух — Попара, Кушніренко (Башич, 69), Мічин — Слесар (Верлей, 84), Будківський, Єлавич (Малиш, 69).

Полісся: Бущан — Кравченко, Краснічі, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський, Бабенко, Емерллаху (Гайдучик, 58) — Назаренко (Велетень, 83), Краснопір, Брагару (Філіппов, 58).

Попередження: Ескінья, Будківський — Бабенко  