Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 18 травня 2026 року.

Полісся вдруге поспіль втратило шанс піднятись на друге місце. Команда Руслана Ротаня не змогла скористатись осічкою ЛНЗ та зіграла внічию із вмотивованою Зорею у 29 турі УПЛ.

Луганський клуб провів значно гостріший перший тайм і створив кілька хороших моментів біля воріт Бущана, однак реалізація підвела команду Віктора Скрипника. Полісся активізувалось після перерви завдяки замінам, але Гайдучик влучив у поперечину, а згодом не переграв Сапутіна.

Нічия залишила житомирян без другого місця перед останнім туром, хоча паралельно ЛНЗ сенсаційно програв Кудрівці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Полісся у рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Зоря — Полісся 0:0

Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Ескінья, Вантух — Попара, Кушніренко (Башич, 69), Мічин — Слесар (Верлей, 84), Будківський, Єлавич (Малиш, 69).

Полісся: Бущан — Кравченко, Краснічі, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський, Бабенко, Емерллаху (Гайдучик, 58) — Назаренко (Велетень, 83), Краснопір, Брагару (Філіппов, 58).

Попередження: Ескінья, Будківський — Бабенко