Украина

Бывший тренер сборной Украины, Волги и Динамо Москва — о желании тренировать киевскую команду.

Юрий Калитвинцев готов возглавить Динамо, если будет уверен, что сможет достичь каких-то успехов с командой.

"Что касается приглашения в Динамо, то скажу так: я мог сидеть в Динамо-2 долго или быть помощником главного тренера команды, ожидая, пока сам займу это должность. Но я выбрал другой путь, который позволил бы сделать так, что если бы меня пригласили в клуб уровня Динамо, то я был бы готов к этому.

У меня совершенно нет желания тренировать киевское Динамо. Зато у меня есть желание чего-то добиться с этим клубом. Многие тренера говорят, что с удовольствием бы поработали. А для чего?

Кто только мечтает потренировать или уже тренировал – речь не о них. Я говорю о себе. Если поступит предложение от Динамо, когда у команды не будет наставника на тренерской скамейке, то подумаю, смогу ли я достичь с командой каких-то успехов. Но просто тренировать я не пойду", — сказал Калитвинцев в интервью Вацко Live.

Отметим, что предыдущим клубом Юрия Калитвинцева было московское Динамо, которое он тренировал с 2016 по 2017-й год.