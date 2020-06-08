Украина

Нападающий Днепра-1 прокомментировал матч против Львова.

Алексей Хобленко остался доволен накалом страстей в игре против Львова и отметил, что команда ушла на небольшой перерыв с хорошим настроением.

"Непростая для нас получилась победа, и после игры были определенные эмоции, но все это нормально. Главное, что мы победили. Сейчас мы идем на небольшой перерыв с хорошим настроением, так что всех с победой!

На самом деле, уже давно не было именно таких официальных матчей, и у нас это только вторая игра после большого перерыва. Так что, считаю, что здесь все нормально, когда вспышка таких эмоций на поле. Кто-то с кем-то сцепился, где потолкались, в какую-то сторону арбитр неверно зафиксировал нарушение правил — все это футбол. Так что все это нормально и ничего страшного здесь нет", — приводит слова Хобленко официальный сайт днепрян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Львов — Днепр-1.