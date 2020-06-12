Украина

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Украины.

Команды продолжают вести борьбу в рамках украинской Премьер-лиги. В матче 26-го тура Заря примет на своем поле Динамо.

Небольшое преимущество в этой встрече букмекерские компании отдают киевскому клубу. Так, Parimatch дает на победу Динамо коэффициент 2,04.

Коэффициент на ничью составляет 3,35. Шансы на успех Зари оцениваются в 3,8.

Матч Заря – Динамо состоится в Запорожье на стадионе Славутич-Арена в субботу, 13 июня, и начнется в 17:00.