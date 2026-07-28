Інше

Зінедін Зідан виступив із першими словами після свого призначення.

Новоспечений головний тренер збірної Франції Зінедін Зідан прокоментував своє призначення на пост коуча "триколірних", де він замінив Дідьє Дешама.

"Хотів би подякувати всім за довіру, подякувати виконавчому комітету, з яким я спілкувався вранці, а також всім співробітникам Федерації футболу Франції за їхню повсякденну роботу.

Сьогодні для мене це продовження шляху, здійснення мрії. Протягом чотирьох-п'яти років мені надходили пропозиції очолити якийсь клуб, але я відмовлявся від усіх заради збірної Франції. Це єдине, чим я хотів займатися. Я познайомився з нею ще хлопчиськом: починав у юнацькій команді, пройшов усі етапи – аж до попадання до головної збірної. Я докладу всіх зусиль, щоб ця команда продовжувала перемагати, це єдине, що мною рухає.

Я не можу двома словами пояснити, як ми перемагатимемо. У мене буде чудова команда, яка займе своє місце на полі. Спочатку мені потрібно освоїтися, побачити гравців, пояснити їм свій проект — те, що ми робитимемо разом. Потім моє завдання як тренера — продовжувати вести цю команду до перемог.

Шлях збірної був чудовий, гра була чудова. Я добре провів час і люди теж. Вболівальники не можуть ні до чого причепитися. Ми діятимемо інакше. Дідьє Дешам – це Дідьє Дешам, Блан – це Блан, а Зідан – це Зідан. Я робитиму те, що вмію. Я забезпечу наступність, щоб збірна Франції продовжувала перемагати", — наводить слова Зідана RMC Sport.

Раніше Кіліан Мбаппе підбив підсумки ЧС-2026.