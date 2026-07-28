Зінедін Зідан виступив із першими словами після свого призначення.
Зінедін Зідан, Getty Images
28 липня 2026, 17:25
Новоспечений головний тренер збірної Франції Зінедін Зідан прокоментував своє призначення на пост коуча "триколірних", де він замінив Дідьє Дешама.
"Хотів би подякувати всім за довіру, подякувати виконавчому комітету, з яким я спілкувався вранці, а також всім співробітникам Федерації футболу Франції за їхню повсякденну роботу.
Сьогодні для мене це продовження шляху, здійснення мрії. Протягом чотирьох-п'яти років мені надходили пропозиції очолити якийсь клуб, але я відмовлявся від усіх заради збірної Франції. Це єдине, чим я хотів займатися. Я познайомився з нею ще хлопчиськом: починав у юнацькій команді, пройшов усі етапи – аж до попадання до головної збірної. Я докладу всіх зусиль, щоб ця команда продовжувала перемагати, це єдине, що мною рухає.
Я не можу двома словами пояснити, як ми перемагатимемо. У мене буде чудова команда, яка займе своє місце на полі. Спочатку мені потрібно освоїтися, побачити гравців, пояснити їм свій проект — те, що ми робитимемо разом. Потім моє завдання як тренера — продовжувати вести цю команду до перемог.
Шлях збірної був чудовий, гра була чудова. Я добре провів час і люди теж. Вболівальники не можуть ні до чого причепитися. Ми діятимемо інакше. Дідьє Дешам – це Дідьє Дешам, Блан – це Блан, а Зідан – це Зідан. Я робитиму те, що вмію. Я забезпечу наступність, щоб збірна Франції продовжувала перемагати", — наводить слова Зідана RMC Sport.
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