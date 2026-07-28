Італія

Португалець підписав контракт до літа 2030 року.

Монца на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Бенфіки Гуштаву Варелою.

Угода з 21-річним португальцем розрахована до літа 2030 року. Сума трансферу становила два мільйони євро.

Минулого сезону Варела виступав за Жил Вісенте на правах оренди — на його рахунку 33 матчі, сім забитих м'ячів та три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Монца офіційно призначила Юрича новим головним тренером.