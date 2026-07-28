Португалець підписав контракт до літа 2030 року.
Гуштаву Варела, ФК Монца
28 липня 2026, 17:00
Монца на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Бенфіки Гуштаву Варелою.
Угода з 21-річним португальцем розрахована до літа 2030 року. Сума трансферу становила два мільйони євро.
Минулого сезону Варела виступав за Жил Вісенте на правах оренди — на його рахунку 33 матчі, сім забитих м'ячів та три гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Монца офіційно призначила Юрича новим головним тренером.