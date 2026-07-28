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Клаудіо Раньєрі буде технічним директором національної команди.

Федерація футболу Італії на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера збірної Італії, яким став Роберто Манчіні.

Деталі угоди з 61-річним італійцем не розголошуються, але, за даними інсайдера Фабріціо Романо, контракт розрахований до 2030 року.

“Роберто Манчіні – новий тренер, це рішення він розділив з Клаудіо Раньєрі, який стане технічним директором та президентом команди Італії”, – заявив президент FIGC Джованні Малаго.

Манчіні став головним кандидатом на місце коуча збірної після блокування кандидатури Андреа Пірло через його зв'язки з російським букмекером. Після цього скандалу посаду технічного директора залишив Паоло Мальдіні та його радник Леонардо.

Для Манчіні це другий прихід до національної команди, яку він очолював з 2018 по 2023 рік. Під його керівництвом італійці стали переможцями Євро-2020. Після цього він очолював Саудівську Аравію та катарський Аль-Садд.

На своєму новому-старому місці Роберто змінив Дженнаро Гаттузо, якого звільнили після провального відбору на ЧС-2026.

Також зазначимо, що більш точні подробиці призначення Манчіні стануть відомі завтра, 29 липня, о 18:00, під час офіційної презентації.