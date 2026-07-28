Ліга Європи

Українцям довірили зустріч між Ференцварошем та Твенте.

Матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Європи між угорським Ференцварошем та нідерландським Твенте обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром матчу призначено Віктора Копієвського, якому допомагатимуть Семен Шлончак і Віктор Нижник. Резервним арбітром призначено Олексія Кальнова.

За систему ВАР відповідатимуть Олексій Деревінський та шотландець Ендрю Даллас.

Матч у відповідь Ференцварош — Твенте пройде в четвер, 30 липня. У першому матчі угорці обіграли нідерландців із рахунком 2:1.