Украина

Благодаря Parimatch болельщики Шахтера смогут посмотреть матч с Зарей на стадионе и поздравить команду с чемпионством.

К матчу Шахтер — Заря, который пройдет в Киеве 27-го июня на НСК Олимпийский, донецкий клуб совместно с Parimatch приготовили уникальную акцию для болельщиков. Болельщики Шахтера смогут посетить игру виртуально – через трансляцию в Zoom на огромных экранах, установленных в чаше стадиона. Также болельщики примут участие в церемонии награждения команды золотыми медалями.

Чтобы войти в историю, необходимо зарегистрироваться в специальном чате и получить ссылку на Zoom-трансляцию матча Шахтер — Заря от Parimatch.

Напомним, Шахтер стал чемпионом Украины в 13-й раз в истории после победы над Колосом в предыдущем туре.

П‘ять тисяч фанатів потраплять на матч Шахтар-Зоря завдяки Parimatch (Реклама)

Завдяки Parimatch вболівальники Шахтаря зможуть подивитися матч з Зорею на стадіоні і привітати команду з чемпіонством

До матчу Шахтар — Зоря, який пройде в Києві 27-го червня на НСК Олімпійському, донецький клуб спільно з Parimatch приготували унікальну акцію для уболівальників. Вболівальники Шахтаря зможуть відвідати гру віртуально — через трансляцію в Zoom на величезних екранах, встановлених в чаші стадіону. Також вболівальники візьмуть участь в церемонії нагородження команди золотими медалями.

Щоб увійти в історію, необхідно зареєструватися в спеціальному чаті і отримати посилання на Zoom-трансляцію матчу Шахтар — Зоря від Parimatch.

Нагадаємо, Шахтар став чемпіоном України в 13-й раз в історії після перемоги над Колосом в попередньому турі.