Украина

Теперь футбольно-аналитическое ток-шоу будет выходить на YouTube.

Группа телеканалов 1+1 media сегодня перезапустит шоу ПроФутбол. Теперь оно будет выходить на YouTube под названием "ПроФутбол Диджитал".

У цифровой версии шоу будет сокращен бюджет. Останется ли бывший ведущий Игорь Цыганик, пока неизвестно.

На канале ПроФутбол будет студия перед матчем Динамо – Заря (до 16:20), прямая трансляция игры и послематчевая студия.

Игра Динамо – Заря состоится сегодня, 4 октября. Начало – в 17:00 по киевскому времени.