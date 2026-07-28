Іспанія

Каталонський гранд розглядає підписання 20-річного Крупі як альтернативу головній трансферній цілі Хуліану Альваресу.

Керівництво Барселони активно працює над посиленням атакувальної лінії. За інформацією джерел ESPN, клуб обговорює можливість придбання нападника Борнмута Елі Крупі. Проте головним пріоритетом для чемпіонів Іспанії цього літа все ще залишається Хуліан Альварес.

Після успішного оформлення угод щодо форвардів Ентоні Гордона та Каріма Адеємі каталонці шукають класичного дев'ятого номера. Команді терміново потрібен гравець на заміну Роберту Левандовські, який нещодавно перейшов до клубу MLS Чикаго Файр.

Президент блаугранас Жоан Лапорта підтвердив факт офіційної пропозиції щодо Альвареса. Сам аргентинець ще у червні зізнавався, що хоче покинути мадридський Атлетіко, однак першу пропозицію каталонців було відхилено.

За словами Лапорти, пропозиція залишається чинною на випадок зміни рішення мадридців, але вона не є безстроковою. Саме тому клуб почав вивчати доступність Крупі на випадок, якщо трансфер аргентинця виявиться неможливим.

Перехід 20-річного француза може обійтися дуже дорого. Цього літа його ім'я пов'язують із багатьма європейськими грандами, а керівництво Борнмута зовсім не бажає відпускати свого таланта і вимагатиме за нього понад 100 мільйонів євро.

Гравець молодіжної збірної Франції U21 приєднався до англійської команди минулого літа з Лор'яна лише за 15 мільйонів євро, після чого провів феноменальний дебютний сезон, відзначившись 13 голами у 35 матчах.

Головний тренер команди Гансі Флік налаштований повністю змінити напад каталонців, готуючись до свого третього сезону на чолі клубу. Попри здобуття двох поспіль титулів чемпіона Іспанії, команда зазнавала невдач у Лізі чемпіонів.

Додаткової невизначеності ситуації в атаці додає статус Феррана Торреса. Автор переможного гола збірної Іспанії у фіналі чемпіонату світу проти Аргентини має чинний контракт до 2027 року. Однак жодного прогресу в переговорах щодо продовження його угоди наразі немає, а за розвитком подій уважно стежить французький Парі Сен-Жермен.