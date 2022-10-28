Металіст 1925 — Зоря. Напередодні

Україна

А чи не буде цей матч дивним?

Нехай формально перший матч Металіста 1925 після зміни тренера і був проведений проти Руха, справжнє бойове хрещення Олег Голодюк та Едмар переживуть сьогодні. Після гри з Рухом вони й не приховували, що ледь встигли провести перше тренування.

Зрозуміло, що вибір стартового складу у будь-якому разі був за ними, але зараз такий час, що 90% змін вимушені. Травми, травми, травми – чемпіонат світу, в якому Україна навіть не бере участі, змушує грати у незвичному темпі та щотижня отримувати пробоїни. Формально Голодюк та Едмар зробили три зміни порівняно з останнім матчем Кривенцова, але дві з них були вимушеними. Владислав Дмитренко на лівому фланзі замінив травмованого Ростислава Русіна, Андрій Борячук – травмованого Віталія Пономаря. Борячука при цьому було травмовано в останній грі Кривенцова, що тільки додає фарб.

Одна суто тактична зміна все-таки відбулася: Бека Вачіберадзе, один із небагатьох легіонерів УПЛ, перемістився в запас, поступившись місцем в опорній зоні Ярославу Мартинюку. Можна довго думати, чим один кращий за другого, але в грі з Зорею, швидше за все, знадобляться обидва.

Визнання Патріка ван Леувена найкращим тренером дев'ятого туру – лише невелика частина визнання, на яке він заслуговує. Голландський фахівець у найкоротший термін впровадив у ігровий механізм безліч новачків, поставив класний командний футбол і, що дуже важливо, навчив команду бути успішною у різних стилях. Якщо Чорноморець його команда розірвала у комбінаціях, то Верес обіграла у боротьбі, забивши переможний після дальнього удару.

Припускати, як харківський клуб протистоятиме одному з фаворитів у боротьбі за єврокубки, безглуздо. Давайте просто знайомитись з ігровим стилем Едмара, Голодюка – і заодно по реакції на події намагатись уникнути, хто з них головний.

Історія протистояння

З цією версією Металіста Зоря зіграла один-єдиний матч у Харкові. Підсумковий рахунок… 6:1 на користь Зорі! За всю свою багату історію луганці перемагали з ще бiльшим розривом лише один раз: у 2015-му винесли 6:0 зовсім вже безпорадний запорізький Металург. Така ляпас може вплинути і на сьогоднішню гру: у Металісті 1925 таке не могли забути.

P.S.

І все ж. Звільнення Кривенцова виглядає настільки дивним, настільки незрозумілим, що неможливо позбутися підозр. Коефіцієнти букмекерів на виїзну перемогу Зорі у найближчому турі зараз нижчі, ніж, наприклад, на домашню перемогу Зорі над Металістом 5 листопада. Тобто вони вважають успіх Зорі сьогодні більш (причому значно більш) вірогідним, ніж через тиждень – незважаючи на статус свого поля та плюс-мінус рівний рівень суперників.

Доказів у мене нема і не може бути. Але коли тренер, якого залишали на місці після, наприклад, семи поразок поспіль і настання міжсезоння (саме так закінчився для Металіста 1925 минулий рік), йде на тлі гарного старту сезону – це дивно. Коли це відбувається за добу до гри – це вдвiчi дивнiше (що заважало звільнити Кривенцова одразу після гри з Минаєм?). Коли з ним йдуть усі асистенти, а тренер довіряється тандему тренерів (коли і хто востаннє наймав саме тандем?) – утричі. Коли букмекери оцінюють перемогу Зорі на твоєму полі як щось саме собою зрозуміле, хоча Зоря раніше програла на полі Руху – в чотири рази дивнiше...

Загалом, дуже сподіваюся, що цей матч буде чистим у спортивному плані. Кращою відповіддю таким сумнівам, звичайно, буде успіх Металіста 1925. Едмар – одна з головних легенд цілого покоління, не хочеться її втрачати.

Орієнтовні склади

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Мартинюк, Вачіберадзе — Ременюк, Габелок, Дмитренко — Борячук

Зоря: Мацапура — Бутко, Батагов, Імереков, Данченко, Чурко — Шахов, Булеца, Кірюханцев — Русин, Нагнойний

прогноз 1:2