Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться СК Полтава та криворізький Кривбас.

СК Полтава та криворізький Кривбас відкриватимуть програму двадцять шостого туру української Прем'єр-ліги в Кропивницькому на стадіоні Зірка.

Павло Матвійченко, після поразки від ковалівського Колоса (0:2), використав із перших хвилин Савенкова та Веремієнка в обороні, тоді як Даниленко гратиме в опорній зоні, а Вівдич розташується ліворуч в атаці.

Патрік ван Леувен, на тлі поразки від київського Динамо (5:6), залучив до стартового складу Рохаса до центру оборони, тоді як Сек та Парако розташуються в атаці.

СК Полтава: Мінчев — Савенков, Підлепич, Веремієнко, Коцюмака — Дорошенко, Даниленко — Одарюк, Сад, Вівдич — Сухоручко.

Запасні: Єрмолов, Місюра, Плахтир, П’ятов, Марусич, Кобзар, Зіняр, Прокопенко.



Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Рохас, Дібанго — Задерака, Я. Шевченко, Лін — Сек, Парако, Мендоза.

Запасні: Маханьков, Сичов, Бекавац, Каменський, Джонс, Мулик, Мая, Боднар, Бутенко, Боржес, Джовані, Маяков.