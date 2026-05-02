Захисник київського Динамо Тарас Михавко прокоментував майбутній матч УПЛ проти донецького Шахтаря.

"Звісно, ми оговталися після гри з Кривбасом, бо в нас попереду Класичне. Ми в дорозі після гри та на наступний день проаналізували матч проти Кривбасу й далі почали готуватися до поєдинку з Шахтарем.

Так, це непростий відрізок, але ми маємо готуватися до кожної гри, яким би не був суперник. Наше завдання — виходити та перемагати. Те, що графік складний, на мою думку, навпаки, має нас більше налаштовувати на те, щоб зіграти позитивно.

Матчі проти Шахтаря — це дербі, це Класичне, як то кажуть. Матчі проти Шахтаря завжди принципові незалежно від турнірного значення. Це завжди неначе фінал. Тому ми розуміємо принциповість матчу та готуємося.

Є гравці, які на дорослому рівні ще не грали проти Шахтаря? Хлопці на юнацькому рівні грали проти Шахтаря, і там це також принципові ігри. Але основні команди Динамо та Шахтаря — це зовсім інше, і вони це розуміють. Старші хлопці теж допомагають та говорять про принциповість цього матчу.

Я дивився гру Шахтаря проти Крістал Пелес. Шахтар — хороша команда, і Крістал Пелас — це команда з топчемпіонату. Ми проаналізували, що нам потрібно робити, як нам потрібно грати", — наводить слова Михавка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Шахтар відбудеться завтра, 3 травня, о 18:00.