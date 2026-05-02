Легендарний спеціаліст може оновити свою угоду з лісабонським клубом.

Президент Бенфіки Руй Кошта вважає головного тренера Жозе Моурінью ключовим фактором у перебудові клубу, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що "орли" планують запропонувати 63-річному спеціалісту новий контракт, розрахований до кінця червня 2028 року. Моурінью очолює лісабонський клуб із вересня 2025-го.

Зараз Жозе пов'язаний із Бенфікою розрахованою до завершення сезону-2026/27 угодою. Тим часом на спеціаліста претендує Реал Мадрид.

"Орли" без поразок у 31-му матчі йдуть другими в чемпіонаті Португалії, сімома очками поступаючись Порту за три тури до кінця поточної кампанії.