Україна

Оборонець "червоно-білих" прокоментував втрату очок у матчі проти аутсайдера.

Центральний захисник Кривбасу Володимир Вілівальд дав свій коментар після поєдинку з Полтавою в 26-му турі УПЛ-2025/26, передає офіційний сайт криворізького клубу.

На думку 21-річного гравця, "червоно-білі" самі винні в учорашньому результаті.

"На початку гри вдалося заволодіти ініціативою, забити два м'ячі. Самі винні в тому, що були неорганізовані в оборонних діях. Недостатньо комунікації, мабуть, розконцентрація якась після двох забитих м'ячів. На цьому нас і зловив суперник. Скористався своїми моментами.

Я вважаю, що ми заслуговували на камбек і три очки. У нас було дуже багато можливостей. Щодо недооцінки суперника, то її не було. Самі пам'ятаєте ту гру, яка була в минулому турі, проти Динамо. Пройшло небагато часу, і десь, мабуть ми емоційно були не готові до цієї гри. Треба було дисципліновано, зібрано комунікувати в оборонних діях.

Підтримка вболівальників відчувалася, і ми дуже їм вдячні. Окремо від себе вибачаюсь, що не підійшов після гри до них. Було дуже багато емоцій, був засмучений. Дуже приємно, коли вони не тільки вдома, і на виїздах нас підтримують. Це надихає, це підштовхує вперед. Вони у нас найкращі", — зазначив Вілівальд.

Нагадаємо, що головний тренер Кривбасу Патрік ван Леувен за підсумками дуелі з Полтавою назвав суддівство ганебним.

Криворізький клуб іде шостим у турнірній таблиці чемпіонату, але може опинитися на сьомій сходинці, якщо Колос в Олександрії впорається з місцевим однойменним клубом. Наступної п'ятниці, 8-го травня, "червоно-білі" прийматимуть Карпати.