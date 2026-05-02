Україна

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками перед грою з "гірниками".

Вінгер київського Динамо Богдан Редушко прокоментував майбутній матч УПЛ проти донецького Шахтаря.

"Звісно, готовий до Шахтаря! На 200 відсотків. Сьогоднішнє тренування як завжд почалося в залі, де ми розминалися, готувалися до основної частини. Далі вийшли на поле і вже планували свою гру проти Шахтаря. Після тренування майже завжди залишаюся, коли дозволяють. Працюю над завершенням атак.

Голи проти Шахтаря на юнацькому рівні? Це зовсім інший рівень. Побачимо, як воно буде. Це моя перша гра проти цього суперника на дорослому рівні. Тиск звичайно буде, він завжди є. Але потрібно спокійніше до цього ставитись. Будемо грати як завжди, на перемогу.

Розуміння завжди приходить вже після ігор. Звичайно, коли я був ще юним, багато матчів Динамо проти Шахтаря передивився. Тому дуже хочеться вже взяти у ньому участь", — наводить слова Редушка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Шахтар відбудеться завтра, 3 травня, о 18:00.