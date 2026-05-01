Півзахисник Кривбасу Бар Лін прокоментував майбутній матч УПЛ проти СК Полтава.

"Щодо останнього матчу з Динамо, то це був емоційний поєдинок. Звичайно, ми не задоволені результатом, тому що могли показати кращий результат. Але ми обовʼязково відновимося після цього. Попереду на нас чекають важливі матчі, і ми хочемо досягти своїх цілей. Зараз для нас найважливіше — рухатися вперед.

Настрій перед СК Полтава такий: ми зосереджені та готові на всі сто відсотків до наступної гри, тому що це дуже важливий матч, і нам потрібно здобути три очки. Ми повинні перемагати, тому що в кожній грі, яку ми проводимо, здатні на максимум. У нас є для цього всі необхідні якості, тому я сподіваюся, що ми досягнемо цього як команда.

В команді дуже важлива комунікація — потрібно завжди спілкуватися між собою та бути єдиною командою. Також задля досягнення успіху важливі пристрасть і самовіддача — треба викладатися на сто відсотків, як ми це робили в останній грі та в інших матчах, і продовжувати це робити. Це найважливіше для тренерського штабу.

Матч першого кола закінчився з рахунком 2:2? Памʼятна зустріч для мене, адже тоді я забив свій дебютний гол в УПЛ. Зізнаюсь, хочу забивати ще і сподіваюся, що це станеться вже невдовзі.

Щодо мене, то я маю приносити більше результативності та допомагати команді вигравати матчі. Це найважливіше для мене, якщо чесно.

Якщо у вболівальників є можливість потрапити на матч, буде круто, і це дуже важливо для нас. Те, що ви робили на останніх матчах на нашому стадіоні, додало нам багато сил, енергії та пристрасті. Ми граємо для вас, викладаємося ще більше, і ваша підтримка додає нам сил. Це справді дуже важливо для нас, і ми щиро вдячні вам за це. Чекаємо на вас на стадіоні у пʼятницю. Дякуємо вам!", — наводить слова Ліна прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч СК Полтава – Кривбас відбудеться сьогодні, 1 травня, о 15:30.