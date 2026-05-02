Атлетіку Мінейру на своєму офіційному сайті оголосив про відхід капітана та нападника Халка.

Угода з 39-річним бразильцем була розірвана за обопільною згодою сторін.

"Я забираю з собою набагато більше, ніж титули. Я забираю з собою зв'язок, який змінив моє життя. Вболівальники Атлетіку Мінейру з самого першого дня змусили мене почуватися як вдома, і я буду вічно вдячний цьому клубу, який я полюбив. Сподіваюся побачити всіх вас на стадіоні, щоб ми могли попрощатися: емоціями, вдячністю та великою вечіркою", — сказав Халк.

Раніше була інформація, що Халк може продовжити свою кар'єру у Флуміненсе, з яким він вже погодив контракт.

Халк виступав за Атлетіку Мінейру із лютого 2021 року. У нинішньому сезоні він провів 22 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав три асиста.

Після 13 турів Атлетіку Мінейру набрав 14 очок і посідає 15 місце у чемпіонаті Бразилії. У Флуміненсе 26 балів та третє місце.