39-річний бразилець став вільним агентом.
Халк, ФК Атлетіку Мінейру
02 травня 2026, 12:49
Атлетіку Мінейру на своєму офіційному сайті оголосив про відхід капітана та нападника Халка.
Угода з 39-річним бразильцем була розірвана за обопільною згодою сторін.
"Я забираю з собою набагато більше, ніж титули. Я забираю з собою зв'язок, який змінив моє життя. Вболівальники Атлетіку Мінейру з самого першого дня змусили мене почуватися як вдома, і я буду вічно вдячний цьому клубу, який я полюбив. Сподіваюся побачити всіх вас на стадіоні, щоб ми могли попрощатися: емоціями, вдячністю та великою вечіркою", — сказав Халк.
Раніше була інформація, що Халк може продовжити свою кар'єру у Флуміненсе, з яким він вже погодив контракт.
Халк виступав за Атлетіку Мінейру із лютого 2021 року. У нинішньому сезоні він провів 22 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав три асиста.
Після 13 турів Атлетіку Мінейру набрав 14 очок і посідає 15 місце у чемпіонаті Бразилії. У Флуміненсе 26 балів та третє місце.