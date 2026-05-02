Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться Олександрія та ковалівський Колос.

Олександрія та ковалівський Колос зіграють на КСК Ніка в двадцять шостому турі української Прем'єр-ліги.

Володимир Шаран, після нічиєї проти кам'янець-подільського Епіцентру (1:1), залучив до стартового складу Кастільйо в атаці.

Руслан Костишин, на тлі перемоги над СК Полтава (2:0), використав із перших хвилин Пахолюка у воротах, тоді як Козік та Бурда гратимуть у центрі оборони, Денисенко та Демченко повернуться до центру поля, а Кане та Салабай розташуються в атаці.

Олександрія: Долгий — Бутко, Кампуш, Боль, Огарков, Жонатан — Мишньов, Ващенко, Булеца — Кастільйо, Ндіага.

Запасні: Макаренко, Прокопенко, Андрейчик, Скорко, Хмельовський, Черниш, Хуссейн, Амарал, Цара, Шулянський, Кремчанін, Родрігеш.



Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Денисенко, Теллес, О. Демченко — Кане, Тахірі, Салабай.

Запасні: Недозимований, Коробченко, Рухадзе, Поправка, Бондаренко, Хрипчук, Степаненко, Челядін, Ррапай, Алефіренко, Гусол, Захарків.

Гра Олександрія — Колос почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.