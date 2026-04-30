Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 26 туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

Так, центральний матч туру між київським Динамо та донецьким Шахтарем обслуговуватиме Олександр Афанасьєв з Харкова, а за систему VАR відповідатиме Володимир Новохатній.

УПЛ. 26 тур

1 травня, п’ятниця

15:30 СК Полтава — Кривбас. Арбітр – Ігор Пасхал (Херсон). Арбітр ВАА – Роман Блавацький (Львів).

2 травня, субота

13:00 Олександрія — Колос. Арбітр – Денис Резніков (Кам'янське). Арбітр ВАА – Олексій Деревінський (Хмельницький).

15:30 Верес — Епіцентр. Арбітр — Віктор Копієвський (Кропивницький). Арбітр ВАА — Дмитро Панчишин (Харків).

18:00 Карпати — ЛНЗ. Арбітр — Микола Балакін (Київська обл.). Арбітр ВАА — Віталій Романов (Дніпро).

3 травня, неділя

13:00 Оболонь — Кудрівка. Арбітр — Дмитро Кубряк (Одеса). Арбітр ВАА — Олександр Шандор (Львів).

15:30 Металіст 1925 — Полісся. Арбітр — Андрій Коваленко (Полтава). Арбітр ВАА — Дмитро Євтухов (Дніпро).

18:00 Динамо Київ — Шахтар. Арбітр — Олександр Афанасьєв (Харків). Арбітр ВАА — Володимир Новохатній (Черкаси).

4 травня, понеділок

18:00 Рух — Зоря. Арбітр — Олександр Кальонов (Хмельницький). Арбітр ВАА — Клим Заброда (Київ).

Після 25 турів Шахтар очолює УПЛ, випереджаючи ЛНЗ на вісім балів. Трійку найкращих замикає Полісся, яке на два бали випереджає Динамо.