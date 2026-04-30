Матчі туру розділені на два дні.
30 квітня 2026, 19:18
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 28 туру УПЛ.
28 тур розпочнеться у вівторок, 12 травня, матчем між Олександрією та луганською Зорею.
Київське Динамо зіграє свій матч у середу, 13 травня, коли вдома зустрінеться з Колосом.
Тур закриє матч між донецьким Шахтарем та столичною Оболонню — гра відбудеться 13 травня, в 18:00.
УПЛ. 28 тур
12 травня (вівторок)
Олександрія — Зоря 13:00
Епіцентр — Полісся 15:30
Верес — Кривбас 18:00
Металіст 1925 — Карпати 18:00
13 травня (середа)
Кудрівка — Рух 13:00
ЛНЗ — Полтава 15:30
Динамо — Колос 15:30
Шахтар — Оболонь 18:00
Після 25 турів Шахтар очолює УПЛ, випереджаючи ЛНЗ на вісім балів. Трійку найкращих замикає Полісся, яке на два бали випереджає Динамо.