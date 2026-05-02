Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26 київське Динамо зустрінеться з донецьким Шахтарем.

Головне дербі країни відбудеться в неділю, 3 травня, на столичному стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського. Початок — о 18:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 2.39, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 2.88. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.77.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Шахтар не програє й тотал більше 1,5", представлений показником 1.82.

Коефіцієнтом 2.99 оцінена ймовірність того, що хтось із гравців отримає червону картку.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Тайм із більшою кількість голів: 2-й". На нього можна поставити з показником 1.99.

