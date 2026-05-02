Хавбек харків'ян поділився своїми думками перед грою з Поліссям.

Вінгер харківського Металіста 1925 Ермір Рашиця прокоментував майбутній матч УПЛ проти житомирського Полісся.

"Перший матч із Поліссям був дуже важким, тому що Полісся — дуже сильна команда, але ми дуже добре попрацювали зі штабом тактично. Також виграли багато дуелей і мали гідний результат у тому матчі.

Ми працюємо максимально багато. На нас чекає дуже важкий матч із великою кількістю єдиноборств, а також тактично складний. Але в цій грі — ми віддамо максимум усією командою.

Я думаю, що найсильніша сторона Полісся — це вихід на фланги через вінгерів. Ми очікуємо компактний матч, намагаючись не пропустити голів. Але футбол непередбачуваний, і ми віддамо максимум у поєдинку.

Ми дуже близько до третього місця. Побачимо, що буде до кінця чемпіонату. Ми намагатимемося віддати найкраще від себе і продовжуємо боротьбу", — наводить слова Рашиці прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Металіст 1925 — Полісся відбудеться завтра, 3 травня, о 15:30.