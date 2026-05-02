Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 2 травня та розпочнеться о 18:00.

У рамках двадцять шостого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові місцеві Карпати зіграють домашній матч проти черкаського ЛНЗ.

СУБОТА, 2 ТРАВНЯ, 18:00. УКРАЇНА, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МИКОЛА БАЛАКІН (КИЇВСЬКА ОБЛ.). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Аж якось надто багато цікавих матчів у нашому чемпіонаті планується цього вікенду, і одним із них, безумовно, є протистояння поміж досі претендентами на чемпіонський титул та командою, яка планувала бути залученою до боротьби за єврокубки, але, очевидно, не цього сезону. Хоча й у колективу Віталія Пономарьова відносно донецького Шахтаря позиції вже сильно ослабли.

"Бузкові" не можуть перемогти вже три тури поспіль і складається враження, що ще одна їхня похибка може виявитись фатальною вже не стільки в плані гонитви за першою сходинкою, скільки в можливостях утримати бодай другу. Бо житомирське Полісся цими похибками колективу Віталія Пономарьова потрохи користується, а там уже й київське Динамо підтягнулось із перспективою очного матчу вже за тиждень.

Тож легкого життя для ЛНЗ у заключному місяці поточного сезону точно не планується. А тут ще й проти Карпати грати доведеться, коли ті саме набрали непогані оберти під орудою свого нового іспанського тренера. Так, Франсіско Фернандес починав не надто впевнено працювати в другій частині сезону, але хто вже пригадає, що там і як було. Бо цікавить насправді всіх те, що "леви" востаннє програвали вже два місяці тому, ковалівському Колосу (0:1), після чого пропустили лише одного разу у свої ворота.

Хоча навіть у першому колі за, як вважається, "поганих" часів Владислава Лупашка Карпати примудрились засмутити ЛНЗ, ще й на полі суперників (0:1). І хоча наприкінці поточної кампанії львів’янам навряд чи вдасться зачепитись за якісь цікаві високі місця, проте в матчах проти ЛНЗ, Кривбасу, Металіста 1925, Вереса та Зорі цілком можна випробувати весь свій кадровий потенціал. А із поверненням Тимура Стецькова варіантів у Франа Фернандеса виключно додається.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Карпати: Домчак — Мірошніченко, Педрозу, Холод, Р. Лях — Чачуа, Сапуга, Бруніньйо — Алькайн, Фаал, Костенко.

ЛНЗ: Паламарчук — Драмбаєв, Горін, Муравський — Г. Пасіч, Рябов, Дідик, Пастух, Кузик — Кравчук, Ассінор.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- ЛНЗ може програти 30 матч в чемпіонаті;

- Карпати не програють шість матчів УПЛ поспіль: п’ять перемог, дві нічиїх;

- ЛНЗ не грає внічию 11 матчів чемпіонату поспіль: дев’ять перемог, дві нічиїх;

- Франсіско Фернандес проведе 10 матч в УПЛ;

- Карпати не пропускають 565 хвилин поспіль;

