Визначилися перші команди, що вилетіли з елітного дивізіону, а також перший новачок для Серії А на наступний сезон.

Лечче у матчі 35 туру італійської Серії А в гостях обіграв Пізу (2:1), після чого визначилася доля одразу двох команд елітного дивізіону.

Через чергову поразку, яка стала вже 21 у сезоні, Піза оформила достроковий виліт із Серії А, набравши 18 очок.

Така ж доля спіткала Верону (19 очок), яка тепер ніяк не зможе дістати Лечче, у якого 32 бали на 17 місці.

В останніх трьох турах буде вирішена доля останнього невдахи між Кремонезе, Лечче, Кальярі та Фіорентиною.

Водночас Венеція за тур до фінішу Серії Б гарантувала собі підвищення на наступний сезон, зігравши внічию зі Спецією (2:2).

Після 37 турів Венеція посідає перше місце у Серії Б, випереджаючи Фрозіноне на один бал. Монца замикає трійку найкращих, відстаючи від лідера на чотири бали.

Таким чином Венеція змогла повернутися до Серії А через рік після вильоту. Минулого сезону команда посіла 19 місце, набравши 29 очок.