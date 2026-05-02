Ліга чемпіонів

Керманич Арсеналу вважає, що Арсенал та Атлетіко також могли б грати в настільки ж яскравий футбол.

Головного тренера лондонського Арсеналу Мікеля Артету під час останнього інтерв’ю запитали журналісти про те, чи могла б дуель його команди проти мадридського Атлетіко в півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА подарувати світу футболу настільки ж яскравий поєдинок, як перша частина протистояння французького Парі Сен-Жермен та мюнхенської Баварії в паралельній парі.

"Ну, коли я дивлюсь на цю гру, Баварія проти ПСЖ, то це, мабуть, найкраща гра, яку я коли-небудь бачив, із точки зору якості двох команд, і особливо індивідуальної якості, яку демонструють гравці. Я ніколи не бачив нічого подібного.

Але коли я дивлюсь на кількість хвилин і свіжість цих гравців, то я взагалі не здивований. Щоб створити такі якісні моменти, потрібно бути дуже свіжим, а різниця в наших лігах і ступені конкуренції в них — це як день і ніч.

І вам просто потрібно побачити багато статистики, яка нещодавно була навколо цього. Тож ми змагаємось у двох різних світах, тому не можна порівнювати одну частину цього, не надаючи жодного контексту іншій. Я не думаю, що це справедливо", — заявив іспанський фахівець.

Друга частина протистояння лондонського Арсеналу та мадридського Атлетіко відбудеться 5 травня на Емірейтс.