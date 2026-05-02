Іспанія

Керманич Жирони прокоментував поразку від Мальорки.

Каталонська Жирона напередодні поступилась балеарській Мальорці в домашньому матчі тридцять четвертого туру іспанської Ла Ліги.

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Мічел прокоментував виступ власної команди.

"Гравці в роздягальні сильно засмучені, бо ми програли матч, який нам потрібно було виграти, і в якому ми заслуговували на більше. Команда зробила багато, щоб уникнути поразки.

Серію з трьох поразок поспіль важко прийняти, але я переконаний, що команда може вибратись із цієї ситуації, що б не сталось далі, усе залежатиме від нас.

Я не знаю, чи заслуговували ми сьогодні на перемогу, але, як на мене, то заслуговували. Принаймні на нічию — так точно. Ми мали три дуже хороші моменти в першому таймі, але дуже погано їх реалізували. А потім припустились помилки, яка призвела до голу Саму Кости.

Потім другий тайм був повністю за нами. Ми покращили гру, створили багато моментів і заслуговували на більше, але у футболі потрібно бути вбивчими, а ми такими сьогодні не були.

Команді потрібно покращити свої завершальні дії та прийняття рішень, і, перш за все, якнайшвидше оговтатись від цієї поразки та зосередитись на наступному матчі", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі каталонська Жирона гостюватиме в мадридського Райо Вальєкано.