Керманич Жирони прокоментував поразку від Мальорки.
Мічел, Getty Images
02 травня 2026, 10:39
Каталонська Жирона напередодні поступилась балеарській Мальорці в домашньому матчі тридцять четвертого туру іспанської Ла Ліги.
Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Мічел прокоментував виступ власної команди.
"Гравці в роздягальні сильно засмучені, бо ми програли матч, який нам потрібно було виграти, і в якому ми заслуговували на більше. Команда зробила багато, щоб уникнути поразки.
Серію з трьох поразок поспіль важко прийняти, але я переконаний, що команда може вибратись із цієї ситуації, що б не сталось далі, усе залежатиме від нас.
Я не знаю, чи заслуговували ми сьогодні на перемогу, але, як на мене, то заслуговували. Принаймні на нічию — так точно. Ми мали три дуже хороші моменти в першому таймі, але дуже погано їх реалізували. А потім припустились помилки, яка призвела до голу Саму Кости.
Потім другий тайм був повністю за нами. Ми покращили гру, створили багато моментів і заслуговували на більше, але у футболі потрібно бути вбивчими, а ми такими сьогодні не були.
Команді потрібно покращити свої завершальні дії та прийняття рішень, і, перш за все, якнайшвидше оговтатись від цієї поразки та зосередитись на наступному матчі", — заявив іспанський фахівець.
У наступному турі каталонська Жирона гостюватиме в мадридського Райо Вальєкано.