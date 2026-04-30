Контрольний матч відбудеться 7 червня.

Данський футбольний союз на своєму офіційному сайті оголосив про проведення товариського матчу між збірними Данії та України.

Матч запланований на 7 червня і відбудеться в Оденсе.

Крім спортивної складової спарингу, гра несе гуманітарні цілі. DBU зробить фінансовий внесок у благодійний проект УАФ на підтримку футболу та постраждалих від війни з росією.

"Україна була обрана суперником насамперед зі спортивних міркувань, але ми розуміємо особливий статус цього матчу. Через російське вторгнення повсякденне життя багатьох дітей в Україні сповнене небезпеки. Футбол може відіграти важливу роль: дати перепочинок, об’єднати людей і принести позитив у ці важкі часи", – заявив виконавчий директор DBU Ерік Брьоггер Расмуссен.

Нагадаємо, Данія та Україна не змогли пройти на ЧС-2026, поступившись Швеції та Чехії відповідно.

Також відомо, що Данія зіграє контрольний матч проти ДР Конго, який пройде 3 червня.

