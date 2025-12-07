Команда Патріка ван Леувена продовжує перегони за єврокубками, тоді як колектив Кирила Нестеренка ризикує звалитись на останню сходинку таблиці.
Кривбас — Олександрія, фото ФК Кривбас
07 грудня 2025, 15:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кривбас — Олександрія 3:0
Голи: Парако, 26, Твердохліб, 53, Микитишин, 65
Кривбас: Маханьков — Юрчец, Конате, Вілівальд, Дібанго — Задерака (Я. Шевченко, 90), Араухо, Твердохліб (Мендоза, 85) — Лін (Мая, 85), Парако (Флорес, 85), Микитишин (Каменський, 69).
Олександрія: Макаренко — Ухань, Кампуш, Боль, Огарков (Прокопенко, 84) — Шостак (Булеца, 60), Ващенко, Мишньов (Фернандо, 84) — Жота (Хуссейн, 60), Кастільйо (Кулаков, 70), Цара.
Попередження: Шостак, Фернандо