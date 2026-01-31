Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 31 січня, розпочавшись о 14:30.

Сьогодні, 31 січня, Кудрівка проведе свій сьомий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Василя Баранова буде польська Полонія Варшава. Матч розпочнеться о 14:30.

Онлайн трансляція матчу Кудрівка — Полонія:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Кудрівка посів тринадцяту сходинку.