До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 31 січня, розпочавшись о 14:00.
01 лютого 2026, 13:23
Сьогодні, 1 лютого, столична Оболонь проведе свій четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ.
Суперником для команди Олександра Антоненка буде австрійський Ліферінг. Матч розпочнеться о 14:00.
Онлайн трансляція матчу Оболонь — Ліферінг:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Оболонь посіла дванадцяту сходинку.