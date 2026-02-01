Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 31 січня, розпочавшись о 14:00.

Сьогодні, 1 лютого, столична Оболонь проведе свій четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ.

Суперником для команди Олександра Антоненка буде австрійський Ліферінг. Матч розпочнеться о 14:00.

Онлайн трансляція матчу Оболонь — Ліферінг:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Оболонь посіла дванадцяту сходинку.