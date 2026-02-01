У футболіста збірної України влітку закінчується контракт з "гірниками".
Юхим Конопля, ФК Шахтар
01 лютого 2026, 15:22
Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, у послугах 26-річного українця зацікавлений Сассуоло, який спробує підписати футболіста збірної України.
Нагадаємо, контракт Коноплі з "гірниками" розрахований до літа 2026 року і раніше у ЗМІ була інформація, що сторони не продовжуватимуть його.
У нинішньому сезоні Конопля провів 19 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири гольові передачі.
