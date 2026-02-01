Україна

У футболіста збірної України влітку закінчується контракт з "гірниками".

Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного українця зацікавлений Сассуоло, який спробує підписати футболіста збірної України.

Нагадаємо, контракт Коноплі з "гірниками" розрахований до літа 2026 року і раніше у ЗМІ була інформація, що сторони не продовжуватимуть його.

У нинішньому сезоні Конопля провів 19 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Шахтар цікавиться захисником Сан Паулу.