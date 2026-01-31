Україна

Лука Мейрелліш розповів про перші тижні підготовки.

Нападник донецького Шахтаря Лука Мейрелліш прокоментував процес підготовки "гірників" до другої половини сезону.

"У нас багато тренувань, де акцент робиться на біговій роботі. Зараз дійсно складно, бо тренування дуже втомлюють, але потім на дистанції сезону ми будемо повністю готові фізично. Ідея в тому, щоб завдяки кращій фізичній готовності ми могли дотискати суперників і доповнювати свою індивідуально якісну гру власними фізичними можливостями.

Те, чого найбільше вимагає тренер, – інтенсивність. Він завжди акцентує на тому, щоб ми давали максимальний результат, і це має бути частиною нашої ментальності в його баченні. Також має бути вміння переступати через себе: усі ці ранні підйоми й тренування о сьомій ранку задля того, щоб ми були готові вийти із власної зони комфорту та запропонувати боротьбу із самим собою. Особисто мені це не дуже подобається, але я розумію, наскільки це нас загартовує і додає впевненості у власних силах.

Тренерський штаб робить усе можливе, аби вивести нас на пік форми вже безпосередньо під поновлення сезону. Вважаю, як фізично, так і морально ми готові до суперників та зробимо максимум у товариських зустрічах, аби в найкращому стані підійти до другої частини сезону.

Цілі на другу частину сезону? Звісно ж, перш за все, для нас завжди в пріоритеті командні цілі, а мені особисто хотілося б своїм внеском принести користь та допомогти здобути результат – виграти титули, за які ми боремося в цьому сезоні. Також хотілось б відзначатися забитими мʼячами й асистами на партнерів. Усе це можливо завдяки наполегливій праці. Тож, сподіваюсь, у другій частині сезону ми зможемо потішити вболівальників здобутими титулами та яскравою грою", — наводить слова Мейрелліша прес-служба клубу.

