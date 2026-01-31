Україна

Італійський клуб зацікавлений у туніському захиснику, однак сторони мають різні позиції щодо умов викупу.

Дженоа перебуває на просунутій стадії переговорів із Шахтарем стосовно оренди центрального захисника Алаа Грама. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, мова йде про орендну угоду щодо 24-річного футболіста, проте між клубами наразі залишаються розбіжності в ключовому питанні. Шахтар наполягає на обов’язковій опції викупу гравця після завершення оренди, тоді як Дженоа схиляється до більш гнучких умов без жорстких зобов’язань.

Алаа Грам приєднався до Шахтаря влітку 2024 року, перейшовши за 2 мільйони євро. Відтоді туніський оборонець провів за донецький клуб 21 матч в усіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Згідно з даними Transfermarkt, ринкова вартість захисника становить 1,5 мільйона євро, а його контракт із Шахтарем розрахований до 30 червня 2029 року.