Україна

Нігерієць продовжить кар'єру у Греції.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападника Оче Очевечі.

Гравець та клуб ухвалили рішення достроково розірвати контракт за взаємною згодою сторін.

Відразу після цього 24-річний нігерієць підписав контракт із грецьким клубом Ханія, який посідає дев'яте місце у Південній конференції другої Суперліги.

Нагадаємо, Оче перебрався до Кривбасу влітку 2024 року, але той сезон провів на правах оренди за Габалі, а першу половину нинішньої кампанії відіграв за ізраїльський Хапоель Рішон-ле-Ціон.

Раніше повідомлялося, що Кривбас підписав сенегальського вінгера Секу.