Оче Очовечі, ФК Кривбас
31 січня 2026, 13:44
Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападника Оче Очевечі.
Гравець та клуб ухвалили рішення достроково розірвати контракт за взаємною згодою сторін.
Відразу після цього 24-річний нігерієць підписав контракт із грецьким клубом Ханія, який посідає дев'яте місце у Південній конференції другої Суперліги.
Нагадаємо, Оче перебрався до Кривбасу влітку 2024 року, але той сезон провів на правах оренди за Габалі, а першу половину нинішньої кампанії відіграв за ізраїльський Хапоель Рішон-ле-Ціон.
Раніше повідомлялося, що Кривбас підписав сенегальського вінгера Секу.