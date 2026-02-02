Україна

Наставник "вовків" розповів про плани команди на другий збір.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував підготовку своєї команди до другої половини сезону, а також розповів про плани на другий навчально-тренувальний збір.

"У нас зараз другий збір, він більше йде як ігровий, будуть матчі. Завтра у нас серйозне навантаження, по програмі зробимо те, що запланували. Для футболістів завтра буде тяжкий день. А потім будуть тяжкі дні в тому, що ми будемо грати по два тайми, будемо отримувати максимально ігрової практики в цих матчах через три на четвертий день. На цьому концентруємося. Далі вже йдуть аспекти, скажімо так, ігрові: фізичне навантаження через ігри та тактичні — через теорії, аналіз матчів і просування потроху вперед.

У нас заплановано третього лютого спаринг, два тайми по 45 хвилин для хлопців після трьох днів міні-відпочинку. Є поки проблема з шостим числом, ми не можемо поки що знайти суперника, але розраховуємо, що він буде. Тому у нас шостого та десятого лютого по два матчі. 14 лютого у нас заключна гра вже більше як підготовча до чемпіонату: чотири тайми по 30 хвилин з Торонто", — наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

