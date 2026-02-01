Україна

Решат Рамадані залишається в Шкендії.

Київське Динамо та північномакедонська Шкендія досягли домовленості щодо продовження оренди 22-річного півзахисника Решата Рамадані. Футболіст залишиться у команді з Тетово до завершення сезону 2025/2026.

Для Рамадані Шкендія є рідним клубом, саме звідти він перейшов до складу біло-синіх у березні 2023 року. Проте в лютому 2024-го хавбек повернувся на батьківщину за ігровою практикою. Повернення виявилося продуктивним для обох сторін: У другій половині сезону 2023/2024 Рамадані провів 13 матчів і допоміг команді стати віцечемпіоном Північної Македонії.

Минулий сезон став для гравця чемпіонським: Шкендія здобула золоті медалі першості, а сам динамівець був ключовим гравцем основи, зігравши 31 матч у чемпіонаті та відзначившись одним забитим голом. Тепер Рамадані матиме можливість продовжити свій прогрес у знайомому середовищі ще як мінімум півроку.